إغلاق 12 منشأة تجارية وضبط شاحنة ترمي المخلفات بمكة

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أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية 12 منشأة تجارية؛ لمخالفتها الاشتراطات الصحية.

وأكدت الأمانة، مواصلة جهودها الرقابية على المنشآت الغذائية، والمتعلقة بالصحة العامة في عدد من المواقع ضمن النطاق الإشرافي.

كما ضبطت بلدية الشعيبة الفرعية، قائد شاحنة يرمي مخلفات البناء والترميم ونواتج الحفر في الأراضي الفضاء، مؤكدة أنه تم حجز الشاحنة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.





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Source akhbaar24

