شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة النصر والاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم إلى قمة نارية من العيار الثقيل يجمع بين الاتحاد وغريمه النصر، في منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين وتحديدًا بالجولة الخامسة.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن كلاسيكو النصر والاتحاد القادمة في دوري روشن، وذلك يأتي. في السطور التالية..

موعد كلاسيكو النصر والاتحاد في دوري روشن

يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن نوعد مباراة الاتحاد والنصرفي دوري روشن السعودي للمحترفين، بالمباراة المقرر أن تقام في مطلع شهر أكتوبر القادم.

ومن المقرر أن يقع الاتحاد ضيفًا ثقيلًا في ساحة النصر مساء الأحد الموافق 2 من أكتوبر القادم، على أن تبدأ المباراة في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية جميع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، وكذلك جميع مباريات البطولة.

كيف يدخل النصر إلى أحداث مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي للمحترفين ؟

يدخل العالمي إلى مجريات اللقاء بدفعة معنوية عالية بعد الفوز العريض الذي حققه أمام الباطن برباعية في منافسات الجولة الماضية من دوري روشن السعودي 2022/2023.

ويسعى صاحب الأرض إلى تحقيق فوز لا بديل عنه لإرضاء جماهيره الحاضرة، والمنافسة على اللقب رفقة الثلاثي "الاتحاد والشباب والهلال".

كيف يدخل الاتحاد إلى أحداث مباراة النصر في الكلاسيكو ؟

يدخل العميد إلى مجريات اللقاء بفوز مثير حققه أمام الخليج بثنائية عبد الرازق حمدالله، ليستمر في حصد النقاط.

موقف النصر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي

يرتكز النصر في المركز الرابع من جدولة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 9 نقاط، بعد تحقيق 3 فوز وخسارة مفاجئة أمام التعاون.

موقف الاتحاد في جدول ترتيب دوري روشن السعودي

يقع الاتحاد في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 10 نقاط، بعدما تحقيق 3 فوز وواحد تعادل.