شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. موقف ثلاثي الاتحاد المُصاب من كلاسيكو النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض ثلاثي الاتحاد السعودي إلى إصابة في المباراة التي جمعت بين العميد والخليج مساء الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي في نسخته الجارية 2022/2023.

تعرف على قائمة مصابي الاتحاد قبل مباراة النصر

وتعرض البرازيلي رمارينيو لإصابة قوية في الشوط الأول من عمر اللقاء، مما أدى إلى مغادرة على آثرها أرض الملعب وشارك بديلًا له عوض الناشري بقرار من المدير الفني نونو سانتو.

واستمرت الإصابات تتوالى على وصيف السعودية، حيث غادر الأنجولي هيلدر كوستا الملعب في الدقيقة 61 بعد إصابته.

كما وتعرض عمر هوساوي مدافع الفريق للإصابة وتم تبديله في الدقيقة 88، ليشارك بديلًا له زكريا هوساوي.

موقف ثلاثي الاتحاد المصاب من مبارة النصر

ووفقًا للمعلومات الواردة من جانب الإعلامي وليد الفراج عبر برنامجه "اكشن مع وليد"، فإن نادي الاتحاد أكد وفقًا للتقارير الطبية أن ثلاثي الفريق سيصبح جاهز لموقعة النصر القادمة، مشيرًا إلى إصابات بسيطة.

وفي سياق آخر.. ضرب الاتحاد شباك الخليج يوم الخميس الماضي بثنائية نظيفة، بعد عودة نارية من الدولي المغربي السابق عبد الرازق حمدالله، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

بينا تمكن النصر من هز شباك الباطن برباعية نظيفة، بعد مستوى مثير من جانب الأصفر طوال أحداث اللقاء.

تعرف على موعد مباراة الاتحاد والنصر القادمة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يستضيف النصر نظيره الاتحاد مساء يوم الإثنين الموافق 2 من أكتوبر القادم في منافسات الأسبوع الخامس من مجريات الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

ومن المقرر أن تنطلق ركلة بداية الديربي المرتقب في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على موقف الاتحاد في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022/2023

يقع الاتحاد في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بعد تحقيق 3 فوز، وتعادل وحيد.

إليكم موقف النصر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022/2023

يقع النصر في المركز الرابع خلفًا لـ غريمه الاتحاد برصيد 9 نقاط فقط لا غير، وجاء ذلك بعد أن حقق العالمي حتى الآن في دوري روشن السعودي، 3 فوز وهزيمة مفاجأة أمام التعاون.