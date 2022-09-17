أنباء عن تدهور الحالة الصحية لـ “خامنئي”.. واحتجـاجات واسعة في طهران

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ترددت أنباء خلال الساعات الماضية، عن تدهور الحالة الصحية للمرشد الإيراني علي خامنئي وخضوعه لرقابة طبية مشددة.

وأجرى خامنئي، عملية جراحية الأسبوع الماضي لكن حالته الصحية تراجعت بشدة، وهو ما تسبب في إلغائه كل اجتماعاته ولقاءاته خلال الأسبوع الماضي.

وخضع “خامنئي” البالغ من العمر 83 عاماً لعملية جراحية في عيادة أقيمت في منزله ومجمع مكتبه؛ بسبب انسداد الأمعاء بعد أن عانى من آلام شديدة في المعدة وارتفاع في درجة الحرارة.

وقامت السلطات الإيرانية بقطع خدمات الإنترنت في العاصمة طهران، رداً على الاحتجاجات الليلية الواسعة التي شهدتها طهران في ظل تدهور الأوضاع الحالية بالبلاد، عقب مقـتل الشابة مهسا أميني؛ إثر تعرضها للتعـذيب على يد عناصر شرطة الأخلاق الإيرانية بزعم ارتدائها حجاباً “غير لائق”.



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Source akhbaar24

