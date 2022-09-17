“التجارة” توضح كيفية تصرف المشتري إذا رفض المتجر إعطاءه الفاتورة

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ردت وزارة التجارة، على استفسار حول كيفية تصرف المشتري حال رفض المتجر إعطاءه فاتورة شراء للمنتج أو السلعة.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للمشتري في حال رفض المتجر إعطاء فاتورة بالشراء رفع بلاغ عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، ثم اختيار مخالفات الغش التجاري مع إرفاق كامل تفاصيل الشكوى.

ونوهت إلى أن فاتورة الشراء الصادرة باسم المتجر، تعتبر هي المستند الرسمي الذي يثبت عملية وتاريخ الشراء، وبناءً عليها يتم إثبات الضمان من تاريخ الشراء المذكور في الفاتورة.





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Source akhbaar24

