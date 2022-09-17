روسيا تضيف 41 أستراليا لقائمة الممنوعين من الدخول

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المناطق_رويترز
قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة إن موسكو أضافت 41 مواطنا من أستراليا إلى قائمة الممنوعين من دخول البلاد.
ومن بين الأشخاص الذين تمت إضافتهم إلى القائمة صحفيون من شبكات سكاي نيوز وإيه.بي.سي و7 نيوز وناين نيوز، بالإضافة إلى مديرين تنفيذيين في قطاع صناعة الأسلحة.
وانضمت هذه الشخصيات إلى أكثر من 100 أسترالي قررت روسيا منعهم من دخول أراضيها إلى أجل غير مسمى، متهمة إياهم بأنهم جزء من حملة معادية لروسيا.
وفرضت دول غربية، من بينها أستراليا، عقوبات على روسيا منذ أن أرسلت قواتها إلى أوكرانيا في أواخر فبراير شباط، وردا على ذلك حظرت موسكو دخول العشرات من مواطني الدول الغربية.
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Source almnatiq
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