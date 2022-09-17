هندي يحوّل سيارته إلى هليكوبتر!

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حول شاب هندي سيارته إلى طائرة هليكوبتر، ليقتات من دخلها من خلال تأجيرها.

وقام ميثيليش، الشاب البالغ من العمر 24 عاما في بيهار بالهند، بتحويل هيكل سيارته إلى طائرة هليكوبتر للإيجار في حفلات الزفاف.

وقال ميثيليش إنه يحلم يوما ما بالتحليق في السماء بطائرة هليكوبتر من تصميمه الخاص، وفق (سي جي تي إن).

يذكر أن الهيلكوبتر هذه لا تطير، وإنما هي إضافات أدخلت على السيارة حتى تعطيها منظر هيلكوبتر فقط.