مستجدات الغـزو الروسي.. شرط أوكراني لمرور الأمونيا و”بوتين” يتحدث عن خططه

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف بلاده الرئيسي في أوكرانيا لم يتغير وهو تحرير كامل أراضي دونباس، حيث تزامن ذلك مع اشترط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إعادة الأسرى مقابل مرور الأمونيا الروسية عبر الأراضي الأوكرانية.

بوتين: خطتنا في أوكرانيا لم تتغير

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن هدف بلاده الرئيسي في أوكرانيا لم يتغير، وذلك مع دخول العملية العسكـرية الروسية على الأراضي الأوكرانية شهرها السابع.

وأضاف بوتين أن موسكو ليست في عجلة من أمرها بشأن العملية في أوكرانيا، مؤكداً عدم وجود حاجة لتغيير الخطط بشأن العمليات العسكرية على الأرض.

ولفت إلى أن الجيش الروسي يسيطر تدريجياً على أراضٍ جديدة، مبيناً أن الهدف الروسي يكمن بـ”تحرير” كامل أراضي دونباس.

شرط زيلينسكي لمرور الأمونيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه لن يؤيد فكرة إعادة السماح بمرور صادرات الأمونيا الروسية عبر أوكرانيا إلا إذا أعادت موسكو أسرى الحـرب الأوكرانيين إلى كييف وهي فكرة رفضها الكرملين بسرعة.

وأضاف زيلينسكي، أنه عرض هذا الترتيب على الأمم المتحدة، لاستئناف صادرات الأمونيا الروسية عبر أوكرانيا لتخفيف النقص العالمي في الأسمدة.

ماكرون يندد بوقائع إيزيوم بأوكرانيا

ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بما وصفها بأنّها “فظـائع” ارتُكبت في مدينة إيزيوم في شرق أوكرانيا التي استعادها الجـيش الأوكراني من القوات الروسية.

وكتب الرئيس الفرنسي على تويتر: “أدين بأشد العبارات الفظـائع التي ارتُكبت في إيزيوم بأوكرانيا تحت الاحتلال الروسي”، مشدداً على أن المسؤولين عن تلك الفظائع يجب أن يُحاسبوا على أفعالهم، لا يوجد سلام بلا عدالة”.



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Source akhbaar24

