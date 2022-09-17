العقود الآجلة للنفط الأمريكي تسجل 85.11 دولار للبرميل عند التسوية

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المناطق_متابعات ارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي اليوم الجمعة سنتًا واحدًا، حيث وصلت إلى 85.11 دولار للبرميل عند التسوية. وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أكدت في وقت سابق أنه من المنتظر أن ينتهي برنامج إطلاق الخام من احتياطيات الطوارئ إلى المخزونات التجارية في شهر أكتوبر القادم. وأظهرت بيانات من الوكالة الحكومية أن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت 40 بالمئة على مدار الأسابيع الأربعة الماضية، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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