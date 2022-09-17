“الجوازات” توضح كيفية تعديل ترجمة الاسم في جواز السفر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أوضحت المديرية العامة للجوازات، كيفية تعديل ترجمة الاسم في جواز السفر، وذلك في حال تمت كتابته بشكل خاطئ.

وبيّنت المديرية، أنه عند إصدار أو تجديد جواز السفر يتم اعتماد الاسم المسجل بالحاسب الآلي، مبينةً أن تعديل ترجمة الاسم بالجواز، يتم من خلال مراجعة الأحوال المدنية للتعديل، ومن ثم يمكن إتمام الإجراء عبر منصة “أبشر”.

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وجاء توضيح “الجوازات”، رداً على استفسار من أحد الأشخاص بشأن كيفية التصرف حيال خطأ موجود في اسمه المكتوب باللغة الإنجليزية بجواز السفر.