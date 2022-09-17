شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جديدة.. رياض بودبوز انضم إلى أهلي جدة لهذا السبب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الجزائري رياض بودبوز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي عم كواليس جديدة في صفقة انتقاله إلى أهلي جدة السعودي "بالدرجة الأولى".

وظهر نجم الجزائر في تصريحات صحفية عبر شبكة قنوات "KAS" الرياضية السعودية، عقب اللقاء المثير الذي جمع الأهلي أمام أحد، والذي انتهى بفوز أهلي جدة بثلاثية مقابل لاشيء.

ونرصد لكم عبر موقعنا " السعودية سبورت" عن السبب وراء انضمامه إلى صفوف الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الماضية، مشيرًا إلى دور يوسف البليلي الميسر في اقناعه.

تصريحات بودبوز عقب فوز الأهلي على أحد بثلاثية

وقال بودبوز، عبر KSA Sports، "سعيد للغاية بالنتيجة، استطعنا السيطرة على مجريات المباراة وإحراز الأهداف في الأوقات المناسبة، سعيد بالمشاركة وأحتاج المزيد من الوقت للانسجام مع زملائي".

وعن كواليس انتقاله إلى الأهلي، قائلًا "تحدثت مع زملاء لعبوا في الأهلي مثل يوسف بلايلي، وأوصاني باللعب في الأهلي الذي يعتبر فريقًا كبيرًا".

وفي السياق ذاته شارك بودبوز في فوز الأهلي على أحد بـ ثلاثة نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الطرفين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري يلو السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة.

موقف أهلي جدة في جدول ترتيب دوري يلو بعد الفوز على أحد

يقع الراقي في المركز الخامس برصيد 8 نقاط، بعد الفوز المثيرالذي حققه على الضيوف خلال المباراة التي جمعت بين الطرفين في الساعات القليلة الماضية.

وللذكر قام الراقي بنحقيق تعادلين وانتصارين وخسارة منذ انطلاق النسخة الجديدة من دوري يلو السعودي.

تعرف على موعد مباراة أهلي جدة القادمة في دوري يلو السعودي 2022/2023

يقع الأهلي ضيفًا على جدة في ديربي ناري بمنافسات الجولة السادسة من دوري يلو السعودي للمحترفين 2022/2023.

وتقام المباراة في الثاني من شهر اكتوبر القادم، على أن تنطلق صافرة البداية في الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة، الثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والربع بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأحد في دوري يلو السعودي؟

تنقل شبكة الرياضية السعودية الحاصلة على حقوق البث، أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين.وكذلك جميع مجريات دوري يلو في نسخته الجارية 022/2023