شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز الزلال يفجرها: لهذا السبب.. الرائد لم يخطأ في رفع شكوى ضد حمدالله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قدم نادي الرائد السعودي شكوى رسمية ضد اتحاد جدة في الأيام القليلة الماضية، بعد مشاركة المهاجم المغربي عبد الرازق حمدالله "بسبب رفع الايقاف عنه مؤقتًا بخصوص قضيته مع النصر.

الكشف تفاصيل نارية جديدة في شكوى الرائد للاتحاد بسبب "حمدالله"

وبدأ المهاجم المغربي المباراة التي جمعت بين العميد والرائد بعد رفع الإيقاف بواسطة مركز التحكيم الرياضي السعودي، في المباراة التي انتهت بفوز وصيف السعودية 2021/2022 بهدف جاء عن طريق أحمد حجازي.

وقام الناقد الرياضي عبدالعزيز الزلال عبر برنامج أكشن مع وليد يتوضيح "حق الرائد" في تقديم الشكوى المقدمة ضد العميد، مشيرًا إلى حدوث أزمة الطرف لدى الآخير، في حال عدم السير وراء حقوق النادي.

وكان الرائد في شكواه احتج في مشاركة حمدالله لإنه موقوف، مطالبًا باحتساب الثلاث نقاط لصالحه.

وأكد الناقد عبد العزيز: من حق المطوع "رئيس الرائد" تقديم الاحتياج.. قد على أمل الظفر به".

مشيرًا إلى: "عدم تقديم الاحتاج قد يخرج جماعة من النادي تقول أن رئيس الرائد فرض في حقوقنا".

مؤكدًا: "رفع الاحتجاج حق بسيط من حقوق الرائد".

وفي سياق آخر حقق الاتحاد فوز مثير على الخليج يوم الخميس الماضي بثنائية نظيفة جاءت عن طريق الدولي المغربي السابق عبد الرازق حمدالله في منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023

تعرف على موعد مباراة الاتحاد والنصر القادمة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

ومن المقرر أن يقع العميد في مواجهة قوية أمام نظيره النصر مساء الإثنين الموافق 2 من أكتوبر القادم بالجولة الخامسة من مجريات الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

موقف الاتحاد في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022/2023

يرتكز عميد السعودية في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بعد تحقيق 3 فوز، وتعادل وحيد.

موقف النصر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022/2023

يقع العالمي في المركز الرابع خلفًا للاتحاد برصيد 9 نقاط، بعد تحقيقه 3 فوز وهزيمة مفاجأة أمام التعاون.