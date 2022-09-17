أوكرانيا: الجثامين المستخرجة من مقبرة “إزيوم” عليها علامات تعذيب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
كشف مسؤول أوكراني، أن 99% من الجثامين التي تم استخراجها في مدينة إزيوم عليها علامات تعذيب.
وأكد مفوض حقوق الإنسان بالبرلمان الأوكراني، أن أكثر من 1000 شخص تعرضوا للتعذيب والقتل في مناطق احتلتها روسيا بخاركيف.
وفي وقت سابق من صباح أمس، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية عثرت على “مقبرة جماعية” في مدينة إيزيوم، التي استعادتها قبل أيام بمنطقة خاركيف شرقي البلاد.
وأوضح أن روسيا تترك الموت وراءها في كل مكان ولا بد من محاسبتها مشيرًا إلى أنه أمر بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الجريمة الإنسانية، مؤكدًا أنه يتعين على العالم حقا أن يحاسب روسيا على هذه الحرب.
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