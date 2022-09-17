اخبار الخليج – وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية يبحث التعاون الاقتصادي والتجاري مع كندا

وتم خلال الاجتماعين استعراض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي والشراكة الاستثمارية بين مملكة البحرين وكندا، بما يعود بالخير والمنفعة على كلا البلدين والشعبين الصديقين.
وأطلع سعادة وكيل وزارة الخارجية الجانب الكندي على ما تتمتع به مملكة البحرين من فرص استثمارية واعدة في إطار خطة التعافي الاقتصادي، وتميزها بموقع استراتيجي، وموارد بشرية ماهرة، وخدمات لوجستية وتشريعات وسياسات اقتصادية ومالية ونقدية عصرية عززت من مكانتها في المرتبة الأولى عربيًا وإقليميًا وفقًا لمؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن معهد فريزر الكندي.
من جانبهما، أشاد رئيس المجلس التجاري الكندي العربي، ونائب رئيس المؤسسة التجارية الكندية بالبيئة الاستثمارية الجاذبة في مملكة البحرين، والمحفزة لإقامة المشروعات المشتركة في قطاعات الصناعة والتحول الرقمي والطاقة والخدمات الصحية والتعليمية والسياحية وغيرها من المجالات التنموية، مؤكدين تطلعهما لتنمية الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين.
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