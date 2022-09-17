بمشاركة 51 فريقاً.. انطلاق فعاليات المسابقة السعودية للبرمجة لطلاب الجامعات (صور)

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تُستكمل اليوم (السبت)، فعاليات المرحلة الأولى من المسابقة السعودية للبرمجة لطلاب الجامعات “النسخة الوطنية من المسابقة الدولية للبرمجة لطلبة الجامعات”، التي تنظمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع الجامعات السعودية.

وستشهد فعاليات المسابقة اليوم، منافسة 51 فريقاً، بـ 153 طالباً وطالبة، بعد اجتيازهم اختبارات وتصفيات أهلتهم للمنافسة الوطنية النهائية، فيما يتأهل الفائزون للمشاركة في المسابقة الإقليمية التي تشمل الدول العربية والأفريقية، وصولاً للتصفيات العالمية.

وتهدف المسابقة التي تقام للمرة الأولى بالمملكة، إلى تنمية مهارات أبناء وبنات الوطن التقنية، وتمكينهم من المشاركة والتأهل في نسختي المسابقة الإقليمية والعالمية التي تُعد أكبر مسابقة برمجة عالمية متعددة المستويات.

ويُقدر مجموع جوائز المنافسة الوطنية بـ 530 ألف ريال، مقسمةً على ثلاثة مستويات “الذهبية، والبرونزية، والفضية”، على أن يُمنح جميع الفائزين من كل مستوى ميدالية المستوى وجائزة مالية.





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Source akhbaar24

