هجوم جوي إسرائيلي بمحيط دمشق

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أعلنت وسائل إعلام رسمية سورية فجر اليوم (السبت)، أن إسرائيل شنت هجومـاً على محيط العاصمة السورية دمشق. وأفاد مسؤول عسكري سوري، بأن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن مقتـل 5 جنود سوريين، بالإضافة إلى أضرار مادية. وقالت وسائل الإعلام السورية، إن الدفاعات الجوية السورية ردت على الهجـوم الإسرائيلي على المنطقة الجنوبية.

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