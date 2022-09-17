واتساب يضيف ميزة جديدة لاستطلاعات الرأي السريعة

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المناطق_متابعات أضاف تطبيق واتساب ميزة جديدة لعمل استطلاعات رأي سريعة من خلال نقاشات وطرح الآراء بين أفراد المجموعة الواحدة. وتعتمد الميزة الجديدة على إنشاء استطلاعات رأي سريعة للتصويت عليها مع تحديد وقت انتهاء التصويت ونشر الرابط في مجموعات المنصة، وذلك بدون الحاجة إلى إنشاء حساب، وفقًا لـ«العربية». وبدأ التطبيق بالفعل في اختبار هذه الميزة مع تحديث هواتف أندرويد التجريبي الأخير. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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