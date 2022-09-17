الدعيع: ألمانيا ركزت على العرضيات في مباراة الـ 8.. وكلوزه استغل قوة الإضاءة في الملعب (فيديو)

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تحدث حارس منتخب الوطني السابق محمد الدعيع، كواليس الخسارة القاسية التي تلقاها الأخضر قبل 20 عاما في كأس العالم 2002 بكوريا واليابان.

وكان الأخضر قد تلقى هزيمة ثقيلة أمام ألمانيا (8-0)، في مونديال 2002 الذي احتضنته كل من كوريا الجنوبية واليابان.

وقال الدعيع في تصريحات لقناة “ssc” :” كنت اشتكي مع قوة الإضاءة في الملعب المغطى قبل مواجهة ألمانيا بكأس العالم 2002،وتحدثت وتناقشت مع الحارس الألماني اوليفر كان في هذا الشأن”.

وأضاف:” المنتخب الألماني ركز على الكرات العرضية، وهذا ما حدث في مباراة الثمانية، وبسبب قوة الإضاءة كان من الصعب الارتقاء ورؤية الكرات العرضية”.

واتم تصريحاته:” المهاجم الألماني ميروسلاف كلوزه كان يرتقي ويرى الكرة، لكن اناكنت لا استطيع الخروج ورؤيتها بسبب قوة الإضاءة”.

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Source akhbaar24

