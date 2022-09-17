شكرا لقرائتكم خبر عن السبب الحقيقي وراء غياب مسلي آل معمر عن مباراة النصر والباطن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل عشاق نادي النصر السعودي عن السبب الحقيقي وراء غياب مسلي آل معمر رئيس النادي وذلك لأول مرة خلال مواجهة فريقه بدوري روشن للمحترفين.

مسلي آل معمر يغيب عن النصر

ونكشف لكم عبر موقعنا المتميز السبب وراء غيابه عن مباراة فريقه أمام نادي الباطن ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

سبب غياب آل معمر عن مباراة فريقه أمام الباطن

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن السبب الحقيقي وراء غياب مسلي آل معمر رئيس نادي النصر عن مباراة الباطن هو تعرضه للإصابة في الكتف.

نتيجة مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي

واستطاع نادي النصر سحق نظيره نادي الباطن برباعية نظيفة خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

أهداف مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي

وأحرز كل من دياز أولى أهداف اللقاء في الدقيقة "17" من عمر الشوط الأول، وعزز تاليسكا بثاني الأهداف في الدقيقة "29" وفي الدقيقة "40" أحرز سامي النجعي ثالث الأهداف، بينما أضاف عبد الرحمن غريب الهدف الرابع في الدقيقة "51".

ترتيب النصر في الدوري السعودي للمحترفين

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد تسع نقاط وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد صاحب الوصافة، حيث خاض النصر أربع لقاءات فاز في ثلاثة وخسر في مباراة واحدة.