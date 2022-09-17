شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار أهلي جدة اليوم| الراقي يضرب شباك أحد بثلاثية.. ومدرب الاتحاد "السابق" يقترب من قيادة الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح لاعبو الأهلي السعودي في تحقيق فوز مثير على ضيفه أُحد، مساء اليوم الجمعة في منافسات دوري يلو السعودي للمحترفين، وتحديدًا بالجولة الخامسة.

الأهلي يضرب شباك أُحد بـ ثلاثية نظيفة

نجحت كتيبة الأهلي السعودي في حسم فوز على أحد مساء اليوم بثلاثية نظيفة، بعد مباراة مشوقة من جانب الطرفين.

وجاءت أهداف اللقاء عن طريق أحمد المقرن في الدقيقة الـ 27 من عمر اللقاء، ليتبعه الأسمري بالدقيقة الـ 44 من ركلة جزاء تحصل عليها لاعبو الراقي بعد خطأ من الضيوف.

وانهى أهلي جدة مجريات اللقاء بثلاثية بعد الهدف الاخير الذي أحرزه زياد الجهني في شباك الخصم في الشوط الثاني من عمر اللقاء، وتحديًا بالدقيقة الـ 76.

موعد مباراة أهلي جدة في الدوري السعودي بالدرجة الأولى

يقع الأهلي ضيفًا على جدة في ديربي كثير يجمع بين الطرفين في منافسات الجولة السادسة من عمر دوري يلو السعودي في نسخته الجارية 2022/2023.

وتقام المباراة التي تجمع بين الأهلى وحدة مساء الأربعاء الموافق 5 من أكتوبر القادم، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي.

موقف الأهلي في جدول ترتيب دوري يلو السعودي

يقع الراقي في المركز الخامس من جدول ترتيب دوري يلو برصيد 7 نقاط، بعد الفوز الذي حققه على أحد مساء اليوم الجمعة.

مدرب الاتحاد "السابق" يقود الأهلي قريبًا

أصبح التشيلى لويس سييرا المدير الفني السابق للاتحاد على بُد خطوات قليلة من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، خلفًا ليوسف عنبر المدرب "المؤقت" للراقي.

ووفقًا لما تناولته تقارير صحفية سعودية، فإن إدارة أهلي جدة برئاسة وليد معاذ أنهت اتفاقها مع لويس سييرا، ليتولى قيادة الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

الأهلي يتراجع عن تعيين صالح المحمدي مديرًا فنيًا للفريق

ذكرت العديد من الأنباء إلى تراجع الاخضر عن تعيين صالح المحمدي مديرًا فنيًا للفريق خلال الفترة القادمة.

وكانت العديد من الأنباء قد أشارت إلى اقترب نجم الأهلي السابق من تدريب الفريق فيما بعد، إلا الإدارة فضلت إتمام التعاقد مع لويس سييرا، وفقًا لما أشارت إليه العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية.