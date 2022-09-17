اخبار الخليج – «الصحة» تسجل 255 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل حالة وفاة واحد قائمة بفيروس كورونا. وأظهرت الفحوصات التي بلغ عددها 2208، تسجيل 255 حالة جديدة قائمة بفيروس كورونا، كما تعافت 196 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 671755.
وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 2186 حالة، منها 10 حالات تخضع للعلاج بالمستشفى.
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