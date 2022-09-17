اخبار الخليج – وزيرة الصحة تطمئن: اتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار جدري القردة

محمد بن مسعود - الدمام - ترأست سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة اليوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر الجاري اجتماعاً لمتابعة مسارات عمل الخطة الاستباقية الطارئة للتعامل مع جدري القردة، وذلك في مقر الوزارة.

وخلال الاجتماع، شددت سعادتها على التزام وزارة الصحة ببذل كافة الجهود لحفظ صحة وسلامة المجتمع، مبينةً استعداد الوزارة للتعامل مع المستجدات الصحية الراهنة واتخاذها للإجراءات الاحترازية اللازمة وفق البروتوكولات الصحية المعمول بها محلياً ودولياً. موضحةً بأن التقصي الوبائي مستمر للحد من فرص انتشار جدري القردة حفاظاً على السلامة العامة، بعد رصد أول حالة قائمة للفيروس في المملكة.

كما تم خلال الاجتماع متابعة كافة الاستعدادات والإجراءات المتعلقة بالفحص والعزل والعلاج وتتبع أثر المخالطين، والوقوف على ما تم تنفيذه من خطط وتدابير بهدف توعية العاملين الصحيين والمجتمع، وآلية الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها لدى إدارة الصحة العامة، إلى جانب جهود توفير التطعيمات المضادة.