أمير منطقة نجران يعزي آل قريشة في وفاة عمه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

قدم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في اتصال هاتفي أجراه اليوم، عزاءه لمدير إدارة الاستقبال والمراسم بإمارة المنطقة حمد آل قريشة، في وفاة عمه.

وسأل سموه الله تعالى، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

من جهته، عبر آل قريشة، عن شكره لسمو أمير المنطقة على تعازيه ومواساته، سائلاً الله أن يجعل ذلك في موازين أعماله، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وفسيح جناته.