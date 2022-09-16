شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يمطر شباك الوحدة بثلاثية في الدوري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أن يحقق الفوز أمام نظيره الوحدة، في رابع جولات بطولة دوري روشن السعودي، بثلاثة أهداف دون مقابل.

الهلال ينتصر بثلاثية نظيفة على الوحدة في دوري روشن السعودي

سجل موسى ماريجا، الهدف الأول لصالح الهلال في الدقيقة 58، من صناعة سلمان الفرج، بعدما حسم الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

فيما سجل أوديون إيجالو، الهدف الثاني في الدقيقة 79، من صناعة ياسر الشهراني، واستطاع لوسيانو فييتو، أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 89، من صناعة سعود عبدالحميد، لتنتهي المباراة بفوز الهلال بثلاثية نظيفة.

وبتلك النتيج رفع فريق الهلال 12 نقطة محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وتوقف رصيد الوحدة عند 3 نقاط محتلًا المركز الثاني عشر.