محمد بن مسعود - الدمام - عُرضت دراجة طائرة، يخطط المصنعون اليابانيون لإطلاقها في الولايات المتحدة العام المقبل، لأول مرة في معرض ديترويت للسيارات، يوم الخميس، وأعادت إلى أذهان البعض المركبات الطائرة السريعة التي اشتهرت في سلسلة أفلام (ستار وورز) «حرب النجوم».

والدراجة إكس توريزمو الطائرة تصنعها شركة إيروينز تكنولوجيز اليابانية ويمكنها الطيران لمدة 40 دقيقة، وتصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة.

قال ثاد سوت الرئيس المشارك لمعرض السيارات بعد إجراء اختبار قيادة، أو ربما اختبار تحليق: «أشعر حقًا وكأن عمري 15 عامًا وقد خرجت توًا من (حرب النجوم) وركبت دراجتهم». وأضاف: «أعني أنه شيء رائع! بالطبع. هناك القليل من التخوف، لكني كنت متحمسًا للغاية.

كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور للدراجة الطائرة في الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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