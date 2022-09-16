اخبار الخليج – شذى سبت في العناية المركزة بسبب حريق بالمنزل.. وشيماء تروي لـ «الأيام» التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت الفنانة البحرينية شيماء سبت لصحيفة «الأيام» أن اختها الفنانة شذى سبت في العناية المركزة بسبب حريق نشب في منزلهم فجر اليوم الجمعة عن طريق تماس الكهربائي.
وعن تفاصيل الحادثة الأليمة قالت سبت “عند الساعة الثالثة فجرًا من صباح اليوم الجمعة، وعينا على صوت صراخ أختي شذى ورائحة دخان تملئ المنزل، فهرولت مسرعة الى غرفت اختي ورأيت الحريق الكبير، أصابني اختناق بسيط بسبب الدخان ولكن كانت أختي قد استنشقت الدخان بشكل كبير، لذلك هي الآن في العناية المركزة، ونحمد الله ان امي تسكن في الطابق الارضي ولم تتعرض لأذى، بعكسي أنا واختي لأننا نسكن في الطابق العلوي الذي تضرر بالحريق.
وتابعت شيماء: اتصلنا بالطوارئ مباشرة، ولم يتأخروا في الحضور، حيث وصل الإسعاف والدفاع المدني في غضون دقائق، وتم نقل اختي لمستشفى الملك حمد، والذي قدّم لنا الراعية الطبية الكاملة.
وعن حالت شذى في الوقت الحالي قالت شيماء «هي لغاية الآن في العناية المركزة وتحت الملاحظة بسبب تراكم الدخان الاسود في مجراها التنفسي، اتمنى من الجميع الدعاء لها وان تخرج بالسلامة».
وفي ختام حديثها قدمت سبت شكرها الكبير لوزارة الداخلية ومستشفى الملك حمد الجامعي وجميع من وقف معهم وخصت بالذكر جيرانها وكل الشعب البحريني.
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