العثور على قلب سمكة يعود لـ380 مليون عام

محمد بن مسعود - الدمام - يعتقد العلماء أنهم اكتشفوا ما يمكن أن يكون أقدم قلب على الإطلاق، والذي يعود تاريخه إلى 380 مليون عام.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن هذا العضو العضلي خاص بسمكة فكية متحجرة سبحت في المياه خلال العصر الديفوني، منذ ما بين 419 مليون و359 مليون سنة.

وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى القلب «المحفوظ بشكل جميل»، وجد الباحثون أيضًا معدة وأمعاء وكبد متحجرين.

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