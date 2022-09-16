شذى سبت في العناية المركزة بسبب حريق بالمنزل

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت الفنانة البحرينية شيماء سبت لصحيفة «الأيام» أن أختها الفنانة شذى سبت في العناية المركزة؛ بسبب حريق نشب في منزلهم فجر أمس الجمعة، عن طريق تماس الكهربائي.

وعن تفاصيل الحادثة الأليمة، قالت سبت: «عند الساعة الثالثة فجرًا من صباح أمس، استيقظنا على صوت صراخ أختي شذى ورائحة دخان تملأ المنزل، فهرولت مسرعة إلى غرفت أختي ورأيت الحريق الكبير. أصابني اختناق بسيط بسبب الدخان، ولكن كانت أختي قد استنشقت الدخان بشكل كبير، لذلك هي الآن في العناية المركزة، ونحمد الله أن أمي تسكن في الطابق الأرضي ولم تتعرّض لأذى، بعكسي أنا وأختي لأننا نسكن في الطابق العلوي الذي تضرّر بالحريق».

وتابعت شيماء «اتصلنا بالطوارئ مباشرة، ولم يتأخروا في الحضور، إذ وصل الإسعاف والدفاع المدني في غضون دقائق، وتم نقل أختي إلى مستشفى الملك حمد، إذ قدّم لنا الرعاية الطبية الكاملة».

وعن حالة شذى في الوقت الحالي، قالت شيماء: «هي لغاية الآن في العناية المركزة وتحت الملاحظة بسبب تراكم الدخان الأسود في مجراها التنفسي. أتمنى من الجميع الدعاء لها، وأن تخرج بالسلامة».

وفي ختام حديثها، قدّمت سبت شكرها الكبير إلى وزارة الداخلية ومستشفى الملك حمد الجامعي، وجميع من وقف معهم، وخصّت بالذكر جيرانها، وكل الشعب البحريني.