ضمك يفرض التعادل على التعاون في دوري روشن السعودي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
فرض فريق ضمك التعادل على مستضيفه التعاون بنتيجة 1-1، اليوم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.
سجل التعاون الهدف الأول عند الدقيقة 50 بهدف عكسي، فيما سجل لضمك اللاعب برونو دوارتي عند الدقيقة 70.
وبهذه النتيجة، رفع ضمك رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع، والتعاون إلى 8 نقاط في المركز السادس.
ويستأنف الفريقان مشوارهما في الدوري بعد العودة من التوقف مطلع أكتوبر المقبل، حيث يحل التعاون ضيفاً على الهلال ضمن منافسات الجولة الخامسة، ويلتقي ضمك مع الطائي، في الجولة ذاتها.
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