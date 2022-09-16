السعوديه الدوسري يحصل على الزمالة الأوروبية في الاقتصاد الاجتماعي والدبلوم العالي المهني في المسؤولية الاجتماعية

محمد بن مسعود - الدمام - حصل عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، رئيس اللجنة التنفيذية والأمين العام فهيد الدوسري، على شهادة الزمالة الأوروبية في الاقتصاد الاجتماعي من جامعة ابن زهر بالمغرب، والتي تهدف إلى تحسين أداء المؤسسات الخيرية والاجتماعية والاقتصادية بتعزيز التكامل بينهم من خلال استعراض مرحلة علاجية للمشكلات المجتمعية بالأساليب الاقتصادية الحديثة وعرض التجارب الناجحة لها من خلال نخبة من الأكاديميين والخبراء المختصين في عدد من المحاور للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

واختتم البرنامج برحلة ميدانية للتطبيق العملي في جامعة ابن زهر بالمملكة المغربية، كما حصل الدوسري على الدبلوم العالي المهني في المسؤولية الاجتماعية من جامعة المجمعة، والذي يهدف إلى تأهيل الكوادر لتكون قادرة على فهم المسؤولية المجتمعية وممارستها الاحترافية في المؤسسات، مؤكداً أن هذه الممكنات تساهم في تحقيق مستهدفات المملكة بالمشاركة المجتمعية وجودة الحياة لرؤية 2030 نحو المليون.

بدوره، هنأ رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية ماجد أحمد عبد الله، أمين عام الجمعية فهيد الدوسري بحصوله على هذه الشهادات المهنية، مشيراً إلى أن هذه القفزات النوعية التخصصية في مجال المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع، تأتي تمكيناً لتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتفعيلاً للمسؤولية المجتمعية والمشاركة المجتمعية التي تعزز من ممارسات للقطاعات الثلاثة، موضحاً أن المعارف والمهارات التي تلقاها الدوسري في هذه الرحلة التعليمية ستضيف للجمعية الكثير، وتساهم في تحسين عملها بما يعود بالنفع على المستفيدين.