بعد مقتل فتاة بمركز احتجاز.. هتافات في طهران: “الموت لخامنئي.. الموت للديكتاتور”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

أظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون على مواقع التواصل، اليوم الجمعة، اندلاع تظاهرات وسط العاصمة طهران؛ احتجاجًا على مقتل الشابة مهسا أميني، إثر تعرضها لتعذيب من قِبل عناصر شرطة “الإرشاد” الإيرانية؛ حيث هتف المتظاهرون ضد النظام الإيراني مرددين: “الموت لخامنئي”، و”الموت للديكتاتور”.

اعتقال محتجين

كما أظهرت مقاطع الفيديو المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اعتقال عدد من المحتجين بعد تعرضهم لمعاملات سيئة من قِبل عناصر الشرطة الإيرانية.

وبدأت القصة باعتداء نفذته شرطة “الأخلاق” في طهران، على الشابة الراحلة بحجة ارتدائها “حجاباً غير لائق”. وتعرضت الضحية للتعذيب أثناء احتجازها لدى الشرطة، ما استدعى نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة.

أخبار قد تهمك

تعذيب في مركز احتجاز

ونقلت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية، بما في ذلك موقع “إيران وير” وصحيفة “شرق” عن أسرتها قولها إنها نُقلت إلى المستشفى في غيبوبة هذا الأسبوع بعد ساعات قليلة من اعتقالها وتوفيت الآن.

وكان حساب “1500 صورة”، قد أعلن أن الشابة اسمها جينا (مهسا) أميني، جاءت من مدينة سقز في كردستان إيران إلى العاصمة طهران مع عائلتها لمقابلة أقارب لها.

وبحسب التقارير المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتقلت أميني، مساء الثلاثاء، قرب محطة مترو “شهيد حقاني” من قبل ضباط دورية “الإرشاد” عندما كانت برفقة شقيقها.

قسم “الأمن الأخلاقي”

كما أفاد شقيقها بأن شرطة الإرشاد أبلغته أن شقيقته نقلت إلى قسم “الأمن الأخلاقي”، مشيرين إلى أنهم سيطلقون سراحها بعد جلسة “توجيه أخلاقي” تستغرق نحو ساعة.

من جهتها، زعمت الشرطة أن الفتاة عانت فجأة من مشكلة في القلب وتم نقلها على الفور إلى المستشفى.

“اعتدوا عليها”

بدوره، قال الصحافي سجاد خُدا كرمي في مقابلة مع قناة “إيران انترناشيونال”، إن إحدى المعتقلات اللواتي كانت معها في سيارة دورية الإرشاد أكدت أنه “اعتدي عليها وحالتها العامة كانت سيئة”.

وأوضحت التقارير أن مسؤولي المعتقل تجاهلوا وضع الشابة، إلا أن احتجاج سائر المعتقلات أجبرهم على نقلها إلى المستشفى حيث أصيبت بنوبة قلبية وسكتة دماغية، وفق الأطباء.