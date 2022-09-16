شاهد| مستشار قانوني يكشف عقوبة من يسيء استخدام العلم السعودي.. ويوجه نصيحة للشباب

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المناطق ـ متابعات

كشف المستشار القانوني أحمد المحيميد، عن عقوبة من يسيء استخدام العلم السعودي، بعد أن أعلنت وزارة التجارة اليوم منع استخدام علم المملكة على المنتجات التجارية.

وأوضح في تصريحات للإخبارية، أن الغرامة تصل إلى 3000 ريال والسجن لمدة سنة.

وبين أن القانون ينص على أن كل من يهين علم الدولة، أو شعارها أو راية التوحيد، يعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.

ووجه المستشار القانوني نصيحة للشباب تحديدا، بأن يحترموا علم الدولة، موضحا أن هذا يعبر عن أخلاقيات المجتمع، وليس بالضرورة أن يكون هناك عقابا حتنى نحترم الراية.

وأعلنت وزارة التجارة، منع استخدام علم المملكة على المنتجات التجارية.

وأوضحت في بيان، أنه يمنع على “الأفراد والمنشآت التجارية” استخدام العلم السعودي المتضمن لفظ الجلالة وكلمة التوحيد وشعار الدولة “السيفين والنخلة” وصور القيادة والمسؤولين وأسمائهم في التعاملات التجارية من “مطبوعات، وسلع ومنتجات، ونشرات إعلامية، وإهداءات خاصة وغيرها”.

كما أكدت أنها ستنفذ جولات رقابية على الأسواق في جميع المناطق السعودية لضبط هذه المخالفات في الأوقات كافة، بما فيها فترة احتفالية اليوم الوطني، كما تقوم بمراقبة المتاجر الإلكترونية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من يخالف ذلك.