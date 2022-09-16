القبض على مواطن ظهر في فيديو يقطع الأشجار بالقصيم

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ألقت شرطة محافظة الرس القبض على مواطن مخالف لنظام البيئة، بعد ظهوره في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقطع أشجاراً في منطقة القصيم. وأوضحت، اليوم (الجمعة)، أنه ضُبط بحوزة المخالف منشار كهربائي، وسلاح ناري وذخيرة. وأشارت إلى أنه جرى إيقاف المخالف، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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