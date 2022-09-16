حريق يبتلع ناطحة سحاب من 42 طابقاً في الصين (فيديو)

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اجتاح حريق ناطحة سحاب من 42 طابقاً، اليوم (الجمعة)، في مدينة تشانغشا وسط الصين . وأظهر مقطع فيديو عشرات الأشخاص يهربون من ناطحة السحاب المملوكة لشركة الاتصالات الحكومية “تشاينا تليكوم”، حيث سقط الحطام المشتعل من الطوابق العليا. وقالت إدارة الإطفاء بالمدينة إنها أرسلت 280 من رجال الإطفاء تمكنوا بسرعة من إخماد النيران في المبنى الذي يبلغ ارتفاعه 720 قدماً. من جهته، قالت تشاينا تليكوم إنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو وفيات، وأنه لم يحدث انقطاع في خدمات الهاتف المحمول، رغم أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي اشتكوا من عدم قدرتهم على استخدام هواتفهم.

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