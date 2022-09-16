وزير التجارة يعينُ الحركان نائباً لرئيس مجلس اتحاد الغرف

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أصدرَ معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا بتعيين الأستاذ نزار بن أحمد الحركان نائباً ثانياً لرئيس مجلس اتحاد الغرف السعودية بدلاً عن الأستاذ هشام كعكي الذي انتهت فترة نيابته للاتحاد مع انتهاء أعمال مجلس ادارة غرفة مكة.
ونص القرار على أن تولي الحركان مهام الفترة المتبقية من الدورة الحالية لرئيس الاتحاد ونائبيه والمنتهية في 7 رجب 1444 هجرية تطبيقاً لنظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية.وقدم معالي وزير التجارة شكره وتقديره للأستاذ هشام كعكي على جهوده خلال عمله رئيساً لمجلس إدارة غرفة مكة ونائباً لرئيس مجلس اتحاد الغرف السعودية متمنياً له ولمجلس إدارة غرفة مكة الجديد التوفيق والسداد.
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Source almnatiq
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