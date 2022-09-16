الهلال يضرب الوحدة بثلاثية ويزاحم الشباب على صدارة الدوري (فيديو وصور)

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حقق فريق الهلال فوزا على نظيره الوحدة، بنتيجة 3-0، مساء اليوم الجمعة، بالجولة الرابعة بدوري المحترفين.

وجاء الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 58 عن طريق اللاعب موسى ماريغا، قبل أن يضيف ايغالو الهدف الثاني في الدقيقة 79، ليختتم بعدها لوسيانو فييتو الأهداف في الدقيقة 89.

وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 12 نقطة ليتساوى مع الشباب المتصدر بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد الوحدة عند3 نقاط في المركز الثاني عشر.

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

وسدد لاعب الهلال إيغالو في الدقيقة (8) كرة تصدى لها دفاع الوحدة.

وواصل الهلال الضغط في الدقائق التالية قبل أن يتوقف اللقاء في الدقيقة (22) بعد سقوط سالم الدوسري مُصابًا بعد كرة مشتركة مع لاعب الوحدة أنسيلمو.

وسدد لاعب الوحدة عبدالعزيز نور كرة في الدقيقة (28) مرت بجوار مرمى الهلال.

وسدد لاعب الهلال سالم الدوسري في الدقيقة (40) كرة وصلت في يد حارس مرمى الوحدة.

وأشهر حكم اللقاء في الدقيقة (41) بطاقة صفراء ضد لاعب الوحدة فيصل فجر للمسه الكرة بيده.

وحصد لاعب الوحدة نور الرشيدي على بطاقة صفراء في الدقيقة 47.

وترجم الهلال سيطرته لهدف أول عن طريق اللاعب موسى ماريغا في الدقيقة 58، بتسديدة ضاروخية من داخل منطقة الجزاء.

وقرر مدرب الهلال رامون دياز، الدفع باللاعب ماتيوس بيريرا في الدقيقة 65 بدلا من كاريلو، اعقبه دخول سعود عبدالحميد بدلا من محمد البريك.

وتمكن اللاعب اوديون ايغالو من تسجيل الهدف الثاني لفريق الهلال في الدقيقة 79، بعد عرضية أرضية من الجانب الأيسر ليحولها بتسديدة لداخل الشباك.

وسجل اللاعب لوسيانو فييتو الهدف الثالث لفريق الهلال في الدقيقة 89، مستغلا عرضية من الجانب الأيمن داخل منطقة جزاء الوحدة.

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Source akhbaar24

