︎ .



المناطق_مكة توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار مساء اليوم على أجزاء من العاصمة المقدسة. وأوضح المركز في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أن أجزاء من العاصمة المقدسة خاصة الأجزاء والمرتفعات الشرقية منها، تشهد سحب رعدية. وأبان المركز أنه يتوقع هطول أمطار ما بين المتوسطة إلى غزيرة تصحب برياح هابطة نشطة السرعة. وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي الرياض والقصيم، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وأبها والباحة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من العاصمة المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.