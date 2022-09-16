︎ .

كشفت مصادر عن سبب غياب رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، لأول مرة عن مواجهة فريقه بدوري روشن. وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن سبب غياب آل معمر يأتي لإصابته في الكتف. وفاز النصر برباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعته بنظيره الباطن ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن سبب غياب مسلي آل معمر عن مباراة النصر والباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.