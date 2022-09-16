شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حقيقة تدخل محمود الخطيب في نتيجة الأهلي والهلال بمونديال الأندية الأخيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم، عن حقيقة تدخل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، من أجل إنقاذ الهلال، خلال مواجهة الفريقين بكأس العالم للأندية الأخيرة.

الأهلي يكتسح الهلال السعودي برباعية تاريخية في مونديال الأندية

وكان الأهلي المصري التقى الهلال، ضمن منافسات كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرًا، وفاز خلالها المارد الأحمر برباعية نظيفة على المركزين الثالث والرابع.

وترددت أنباء وقتها، عن أن الأهلي كان قادر على زيادة الغلة التهديفية خلال اللقاء، لولا تدخل محمود الخطيب رئيس النادي، الذي طالب لاعبيه بالهدوء أمام الزعيم، بسبب العلاقات التي تربط الناديين.

ورد الإعلامي الرياضي السعودي محمد الذايدي، على حقيقة إنقاذ الهلال من أمام الأهلي بقرار من بيبو وقتها، حفاظًا على العلاقات مع بطل دوري أبطال آسيا.

جماهير النصر وراء كذبة تدخل بيبو

وأكد الذايدي في تصريحات تلفزيونية، أن ما تردد عن طلب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، من نجوم فريقه، الهدوء في الشوط الثاني من المباراة أمام الهلال، غير صحيح.

وتابع: "هذا الخبر، من تأليف النصراويين فقط، وأن رئيس النادي الأهلي، نفى هذا الأمر تمامًا، وأن كل ما يتردد حوله غير منطقي".

ونجح الهلال، مؤخرًا في حصد لقب كأس سوبر لوسيل، بعد الفوز على الزمالك المصري بضربات الترجيح، بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.