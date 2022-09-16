نظارة «أبل» للواقع المختلط تسمح برؤية «الأشياء المخفية»

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت تقارير تقنية متخصصة أن نظارة «الواقع المختلط» (أو Mixed Reality) الخاصة بشركة «أبل» تسمح للمستخدمين بمشاهدة الأشياء غير المرئية بالعين المجردة.

جاء ذلك بعد الكشف عن طلب براءة اختراع جديد قدمه العملاق الأمريكي منذ أيام.

وقال تقرير نشره موقع «Patently Apple» التقني، المعني بنشر حقوق الملكية الفكرية لشركة «أبل»، إنه يمكن لمرتدي النظارة أيضًا اكتشاف ورؤية أشياء مثل «تسرب الغاز» و«إشارات الواي فاي» لضبط موضع جهاز التوجيه (الراوتر).

وأشار إلى أنه «يمكن للمستخدمين الموسيقيين ضبط آلاتهم الموسيقية من خلال إظهار الموجات الصوتية».

وتابع: «لضمان السلامة، يمكن لمرتدي النظارات تتبع أنماط الحرارة المختلفة لاكتشاف حدوث الحرائق المحتملة».

وأوضح الموقع أنه «من خلال مستشعر الأشعة تحت الحمراء، يمكن للمستخدمين اكتشاف الحرائق من خلال الجدران السميكة».

من المتوقع أن يتراوح سعر النظارة بين ألفين إلى 3 آلاف دولار.

ومن المرجح أن تقدم نظارة «أبل» تجربة «واقع مختلط»، إلى جانب قدومها بشاشات عالية الدقة من نوع «Mini-LED»، إضافة إلى مستشعرات دقيقة خارجية لالتقاط صورة «3D» للعالم حول المستخدم.