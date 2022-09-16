محمد بن مسعود - الدمام - قال رئيس المركز الاشرافي بمحافظة المحرق المستشار الدكتور علي الشويخ في تصريحات للصحفيين قبل قليل إن المركز تلقى 40 اعتراضًا، 18 منهم تم تقديهم حضوريًا للجنة الإشرافية، و22 طلب عن طريق الموقع الإلكتروني.

وأوضح أنه «تم التعامل مع كل الطلبات في نفس الوقت، وقد تم رفض 5 طلبات، وقبول 35 آخرين، وكان أحد تلك الطلبات المرفوضة بسبب عدم بلوغ المتقدم بالطلب السن القانوني الذي يؤهله للمشاركة في الانتخابات.

وتابع: أما الطلبات أو الاعتراضت الـ4 الباقي المفروضين، فالبعض منها كان بسبب «أسبقية جنائية»، كما أنه يحق للناخب تقديم الطعن أمام المحكمة الاستئناف العليا. المصدر: منصور شاكر

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – رفض طلب إدراج مواطن لم يبلغ السنّ القانوني للمشاركة في الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.