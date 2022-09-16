رئيس البرلمان العربي يشيدُ بجهود المملكة في تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أشادَ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي بالجهود البناءة التي يبذلها تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.

وثمَّن العسومي في كلمة ألقاها اليوم خلال افتتاح الاجتماع السابع لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان برئاسته، الدعم غير المحدود الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للقطاع الطبي في اليمن والعمل على توفير المستلزمات الأساسية للمستشفيات والمرافق الصحية ومشروعات التغذية للأطفال والأمهات والحوامل والمرضعات.

وقال العسومي: “إن المرصد يتابع الأزمات الإنسانية في اليمن التي يسببها قيام ميليشيا الحوثي بقطع الطرق وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية لأبناء الشعب اليمني؛ حيث حذَّرت منظمة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة من هذه الأفعال التي تعيقُ وصول الإمدادات الصحية لحوالي 12 مليون طفل و5 ملايين امرأة”.

وأشار العسومي إلى أن المرصد العربي لحقوق الإنسان يتابعُ ملف حقوق الإنسان في الدول العربية كافة، ويشيد بجميع الخطوات الإيجابية التي يتم تحقيقها في هذا المجال.

وجدَّد العسومي رفضَ المرصد العربي لحقوق الإنسان لأي تدخلات خارجية تحت ذريعة الحفاظ على حقوق الإنسان وهو المسعى الأساسي الذي أنشأ من أجله، مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان العربية لمجابهة هذه المحاولات، والارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان العربية.