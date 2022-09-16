الموافقة على التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قراراً بالموافقة على التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، على أن يتم العمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
ونشرت صحيفة «أم القرى» اليوم (الجمعة)، التعديلات حيث شملت 3 مواد (17)، و(18)، و(26)، وفيما يلي تفاصيل التعديلات.
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