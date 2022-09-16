شاهد.. باب الملك عبدالله بالحرم المكي أكبر باب في العالم

محمد بن مسعود - الدمام - وثق مقطع فيديو قديم باب الملك عبدالله بالحرم المكي كأكبر باب بالعالم. وأظهر المقطع قيام عدد من العاملين بالحرم المكي والمصين بفتح الباب. وأبان الفيديو الباب، بطرازه المعماري الحديث وفنون الزخرفة الإسلامية التي شيد بها. ويعد باب الملك عبدالله، أعلى أبواب المسجد الحرام والمدخل الرئيس للمسجد الحرام . وتم تصميم المسجد ضمن توسعة الملك عبد الله بن عبد العزيز – رحمه الله – للمسجد الحرام والساحات الشمالية.

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