ضمك يفرض التعادل على التعاون

محمد بن مسعود - الدمام - تعادل ضمك مع مضيفه التعاون 1 / 1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من دوري روشن للمحترفين.
وتقدم التعاون بهدف سجله دوماجوج أنتوليتش لاعب ضمك بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 50، قبل أن يدرك برونو دوارتي التعادل لضمك في الدقيقة 70.
ورفع التعاون رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السادس، بفارق نقطة عن ضمك صاحب المركز السابع.
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