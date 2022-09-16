شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت بالجملة في تشكيل أهلى جدة الرسمي لمواجهة أحد في دوري يلو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن يوسف عنبر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أحد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري يلو.

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي.

تشكيل أهلى جدة الرسمي لمواجهة أحد

وضم تشكيل أهلي جدة كلا من:

في حراسة المرمى.. محمد الربيعي

في خط الدفاع.. علي مجرشي، فهد الحمد، عبدالباسط هندي، إبراهيم الزبيدي

في خط الوسط.. فرانك كوم، علي الاسمري، زياد الجهني

في خط الهجوم.. هيثم عسيري، عبدالله المقرن، سلمان المؤشر

ترتيب أهلى جدة في دوري يلو

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط، في جدول ترتيب دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، بينما يتواجد أحد في المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط.