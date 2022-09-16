شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة الوحدة في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، التشكيل الذي سيبدأ به مواجهة الوحدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الهلال ضد الوحدة في دوري روشن السعودي

في حراسة المرمي: عبدالله المعيوف

وفي خط الدفاع: محمد البريك – محمد جحفلي – علي البليهي – ياسر الشهراني

وفي خط الوسط: كويلار، كاريلو، سلمان الفرج

وفي خط الهجوم: سالم الدوسري – أوديون إيجالو – موسى ماريجا ‏

فيما يتواجد على مقاعد بدلاء الهلال في مواجهة الوحدة كلا من: محمد العويس، سعود عبدالحميد، خليفة الدوسري، ناصر الدوسري، عبدالله عطيف، ماتيوي بيريرا، ميشايل ديلجادو، لوسيانو ڤييتو، عبدالله الحمدان

ويدخل الهلال المباراة محتلًا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فيما يحتل الوحدة المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط.