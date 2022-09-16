شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل أهلى جدة الرسمي لمواجهة أحد في دوري يلو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدرب يوسف عنبر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلى جدة تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة أحد في إطار الجولة الثالثة من بطولة دوري يلو الدرجة الأولى في المواجهة التي ستقام اليوم الجمعة الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر الجارى.

وتنطلق فعاليات مباراة أهلى جدة وأحد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل أهلى جدة الرسمي

وجاءت تشكيلة أهلى جدة الرسمية لمواجهة أحد على النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد الربيعي

خط الدفاع: علي مجرشي، فهد حمد، عبدالباسط هندي، إبراهيم الزيبدي

خط الوسط: فرانك كوم، على الأسمري، زياد الجهني

خط الهجوم: هيثم عسيري، عبد الله المقرن، سلمان المؤشر

القنوات الناقلة لمباراة أهلى جدة وأحد

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة أهلى جدة وأحد عبر قناة السعودية الرياضية الأولى الناقل الحصري لمباريات دوري يلو.