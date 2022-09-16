«شرطة الرياض» تلقي القبض على مواطن.. وتكشف التهم الموجهة إليه

محمد بن مسعود - الدمام - ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن لارتكابه حوادث جنائية تمثلت في السطو على محال تجارية والاستيلاء على ما تحويه من بضائع والمتاجرة بها. وجرى إيقاف الشخص واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة. Advertisements

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