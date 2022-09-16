«تعليم مكة» تعلن عن حاجتها لوكلاء للمدارس.. وتكشف عن شروط التقديم

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عن حاجتها إلى وكلاء ووكيلات للمدارس بمراحلها الثلاث من شاغلي الوظائف التعليمية، مطالبة بسرعة رفع ملفات المرشحين والمرشحات إلى مكاتب التعليم في موعد أقصاه الثلاثاء القادم.

شروط التقديم

وأوضحت أنه يتعين أن يكون لدى المرشح ما يلي :

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في التدريس وعلى رتبة معلم ممارس.

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– أن يكون حاصلًا على تقدير أداء وظيفي لا يقل عن ممتاز في السنتين الأخيرتين.

– أن تكون له مشاركات فاعلة في المجال المرشح له.

– أن يكون ملماً باستخدام الحاسب الآلي في مجال عمله.

– أن يكون متعاوناً مع إدارة المدرسة وأن يكون لديه معرفة بنظم ولوائح المدرسة.

– أن يكون لديه معرفة بنظم ولوائح المجال المرشح له.

– أن يكون حاصلًا على دورات تدريبية في المجال المرشح له.

– أن يكون لديه معرفة بأهداف التعليم وأن يجتاز الاختبار التحريري، والمقابلة الشخصية.

كما تضمنت الشروط الصفات الشخصية والمتمثلة في :

القدوة الحسنة وعدم وجود ملحوظات سلبية على سيرته الشخصية السلوكية والتربوية والمهنية.

سلامة الفكر والمنهج والرغبة في تطوير الذات والتعامل التربوي الإيجابي في المواقف التربوية.

القدرة على تكوين علاقات إيجابية مع الآخرين والاتزان الانفعالي وسلامة الحواس (السمع والبصر).

سلامة الجسم من الإعاقات والأمراض المعيقة عن أداء العمل.

القدرة على الحوار والإقناع والقدرة على تحديد الأولويات المهنية.